"Рейнджерс" подписали контракт с бывшим вратарем ЦСКА Мартином

Спенсер Мартин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал контракт с бывшим вратарем московского ЦСКА Спенсером Мартином. Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Соглашение рассчитано на два сезона.

5 ноября московский клуб поместил голкипера в список отказов, 11 ноября пресс-служба КХЛ объявила об уходе Мартина из ЦСКА. Канадец выступал за столичную команду с начала сезона-2025/26. В регулярном чемпионате он провел 14 матчей, в которых одержал 5 побед. Вратарь дважды сыграл "на ноль" и отразил 90,5% бросков по своим воротам.

В сезоне-2024/25 Мартин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Также в НХЛ он представлял "Ванкувер", "Колорадо" и "Коламбус", всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы.

Основным вратарем "Рейнджерс" является россиянин Игорь Шестеркин. Команда из Нью-Йорка после 17 матчей набрала 18 очков и занимает 6-е место в таблице Столичного дивизиона НХЛ.