Жамнов немного приболел во время матча КХЛ с "Локомотивом"

Наставник отсутствовал на тренерской лавке "Спартака" в третьем периоде матча

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог доработать матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" по причине болезни. Об этом сообщила пресс-служба клуба журналистам.

Специалиста не было порядка семи минут во втором периоде, в его отсутствие "Спартак" пропустил от "Локомотива" два гола. Жамнов не вышел на тренерский мостик на третий период. Красно-белые уступили в матче действующему обладателю Кубка Гагарина со счетом 3:6. Главный тренер не смог прийти на послематчевое флэш-интервью и затем на пресс-конференцию, поскольку немного приболел. На вопросы журналистов отвечал его помощник Алексей Ковалев.

"У нас были розыгрыши "пять на три", "пять на четыре". Это было в начале игры, надо было реализовывать такие моменты. Не так просто в конце игры, когда эмоции иссякли, а тебе нужно играть пятиминутку. Нужно было взять тайм-аут, дать игрокам передохнуть. Они начали делать вещи, которые мы не просим. Это процесс, нужно обучать, воспитывать. Нужно привлекать больше игроков к розыгрышу большинства", - сказал Ковалев.

В следующем матче "Спартак" 14 ноября дома сыграет с череповецкой "Северсталью".