Карпин объяснил ничейный результат в матче сборных России и Перу

Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Состояние газона на "Газпром-Арене" не позволило футболистам сборной России показать скоростную игру в атаке в матче с командой Перу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Приравнивать к поражению нужно поражения, а не ничьи, ничья случилась, не вытекала из игры абсолютно совсем. Это ничья с хорошим достойным соперником, - сказал Карпин. - Расслабона не было, претензий по отношению не было. То, что не хватало скорости передвижения мяча, не то чтобы медленно бегали, о чем в перерыве поговорили. Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Не хватило скорости в атаке".

"Никто не предполагал, что будет такое поле. Играли неделю назад, ничего такого не было, не знаю", - добавил Карпин.

В среду сборная России на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1.