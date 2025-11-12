Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Во втором туре группового этапа он победил представителя Германии Александра Зверева

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © Сергей Вишневский/ ТАСС

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Синнера. Итальянец одержал вторую победу на групповом этапе и гарантировал выход в полуфинал турнира. В своей стартовой встрече он победил канадца Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1).

Оже-Альяссим в матче второго тура победил американца Бена Шелтона (4:6, 7:6 (9:7), 7:5). В заключительном туре 14 ноября Синнер сыграет с Шелтоном, Зверев - с Оже-Альяссимом. Победитель встречи между немцем и канадцем выйдет в полуфинал.

Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 23 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 году Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Звереву 28 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. На его счету 24 титула ATP. Зверев трижды доходил до финала турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025). В 2021 году теннисист стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.

Итоговый турнир ATP завершится 16 ноября. В соревновании принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял итальянец Лоренцо Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.