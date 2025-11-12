Результативная ничья. Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию

Россияне сыграли вничью с командой Перу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге сыграли вничью с командой Перу со счетом 1:1. Оба гола были забиты после ошибок вратарей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в этой встрече выпустил всех игроков, приехавших в расположение национальной команды из зарубежных чемпионатов. В частности, в стартовый состав попали Александр Головин из "Монако", Алексей Миранчук из "Атланты" и вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов.

Именно Миранчук и Головин на 18-й минуте организовали гол. Вратарь перуанцев Педро Гальесе ошибся при выполнении передачи, которую перехватил Миранчук. Полузащитник "Атланты" отдал пас Головину, он и поразил ворота гостей. Для обоих футболистов этот матч стал 50-м за сборную России, они вошли в клуб Игоря Нетто.

Сборная России имела большое преимущество. Перуанцы, которые приехали в Санкт-Петербург позже на один день, чуть дольше осваивались. Только во втором тайме гости начали совершать подходы к воротам. На 82-й минуте это дало свои плоды: дальним ударом Алекс Валера сравнял счет в матче. Больше голов зрители в этой встрече не увидели.

Этот матч стал для сборной России 22-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. В этих матчах российская команда одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

Газон и ошибки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что ничейный результат является не совсем логичным, а исход встречи решили две ошибки, которые произошли из-за неудовлетворительного качества газона. "Это ничья с хорошим достойным соперником, - сказал Карпин. - Расслабона не было, претензий по отношению не было. То, что не хватало скорости передвижения мяча, не то чтобы медленно бегали, о чем в перерыве поговорили. Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Не хватило скорости в атаке. Никто не предполагал, что будет такое поле. Играли неделю назад, ничего такого не было, не знаю".

Карпин не связывает пропущенный мяч с ошибкой Сафонова. По его словам, ключевым стало то, что в эпизоде с голом у вратаря поехала нога из-за неудовлетворительного состояния газона. При этом Карпин отметил, что, возможно, Сафонов немного потерял ворота. Наставник также сообщил, что после игры голкипер уедет в расположение ПСЖ, Головин и Миранчук останутся в сборной.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето посетовал на качество газона "Газпром-Арены". "Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион "Сантьяго Бернабеу", - сказал он журналистам.

"Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей", - добавил он.

Программа до матча

Российский футбольный союз (РФС) подготовил специальную программу перед матчем. До старта игры возле входа на стадион лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец исполнил хит "Вечно молодой". Группа "Комната культуры" выступила с песней "Поезда", а гимн России исполнила Татьяна Куртукова. Всего встречу посетили 45 536 зрителей.

Головин вышел в специальной капитанской повязке. Она была посвящена городу-герою Ленинграду. На повязке изображены фото Ленинграда и надпись "Одна на всех Команда, Родина, Победа". В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне РФС в этом году проводит мероприятия с участием национальной сборной и футбольных клубов. Во вторник сборная России в полном составе в полном составе посетила Пискаревское мемориальное кладбище. Символический удар перед матчем национальной команды против перуанцев нанес 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов.

После матча народный артист РФ Василий Герелло исполнил "Вечернюю песню". Эта композиция является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

15 ноября сборная России завершит сбор матчем с командой Чили. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи. Там же чилийцы сыграют с перуанцами, встреча состоится 18 ноября.