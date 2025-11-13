Куртукова объяснила мандраж перед исполнением гимна на матче Россия - Перу

Певица чувствовала большую ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Татьяна Куртукова волновалась перед исполнением гимна России перед матчем национальной сборной с командой Перу по футболу, так как выступала на огромном стадионе. Об этом она рассказала ТАСС.

В среду сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. Куртукова исполнила гимн РФ перед началом встречи.

"Я знаю, что многие слушатели считают песню "Матушка" народным гимном, - сказала Куртукова. - В сети ролик с моим выступлением на матче с Нигерией набрал какое-то сумасшедшее количество просмотров. Это было грандиозно".

"Но вчера у меня буквально тряслись руки, был мандраж. Потому что на таком большом стадионе, как "Газпром Арена", я еще не исполняла гимн своей страны. Это большая ответственность. И это отличается от моих обычных выступлений. Перед выходом в "Лужниках" такого не было. Было волнительно", - добавила Куртукова.