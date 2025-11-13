В сборной РФ ждут возвращения вратаря Худякова в стартовый состав "Штурма"

Голкипер в конце октября восстановился после операции на запястье

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Штурма" Даниил Худяков © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу будет следить за вратарем австрийского "Штурма" Даниилом Худяковым после его восстановления от травмы. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Худяков в конце октября восстановился после операции на запястье.

"Ждем, когда Даня будет играть после восстановления. Оно затянулось, потому что была серьезная травма. Я общался с ним еще во время восстановления, - сказал Кафанов. - Как начнет играть, обязательно будем внимательно смотреть, дай бог, чтобы место за собой забронировал".