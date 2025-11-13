Нападающего "Рейнджерс" Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Тампы" россиянин отметился четырьмя голевыми передачами

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин © Leah Hennel/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Тампы" (7:3) на счету Панарина четыре результативные передачи.

Первой звездой стал словацкий нападающий "Нью-Джерси" Шимон Немец, который оформил хет-трик в гостевой игре с "Чикаго" (4:3). Один из голов был забит в овертайме.

Третьей звездой признали немецкого нападающего "Юты" Джона-Джейсона Петерку, который забил гол и сделал голевой пас в домашней встрече с "Баффало" (5:2).