Акинфеев иронично ответил на вопрос, каким он видит свое будущее

Действующее соглашение 39-летнего голкипера с ЦСКА истекает летом следующего года

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев с иронией допустил, что в 2026 году может подписать новый пятилетний контракт с футбольным клубом. Об этом он рассказал ТАСС.

"Каким я вижу будущее? Переподписание контракта минимум на пять лет. Вы думаете я шучу?" - сказал с иронией Акинфеев.

В среду Акинфеев в пресс-центре ТАСС представил автобиографическую книгу. За армейцев он выступает с 2003 года, за это время голкипер стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира.