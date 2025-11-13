Фесиков отметил большое количество шикарных заплывов на чемпионате России

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России выделил Егора Корнева

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены показали много шикарных заплывов на чемпионате страны по плаванию на короткой воде. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

"Я, как и весь тренерский штаб, доволен тем, как прошел чемпионат России. Он прошел эмоционально, позитивно, с отличными результатами, - сказал он. - Все спортсмены показали себя во всей красе, после эффектного чемпионата мира в Сингапуре все ждали своих любимцев, и они не подвели. Было много рекордов России, юношеских рекордов страны, Европы и мира, но нам есть куда стремиться".

"Не хочу никого выделять, действительно заплывы были шикарные, но могу сказать, что Егор Корнев блистал, хорошие результаты показал Кирилл Пригода, Климент Колесников подтвердил свой статус, плыл нестандартные для себя дисциплины. Видели его плавание баттерфляем и кролем. У нас хорошая команда, на следующей неделе мы будем выступать в Минске. Будем ускоряться, ждем новые рекорды", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России проходил в Казани с 7 по 12 ноября.