Форвард "Колорадо" Бардаков спокойно воспринял первый гол в НХЛ

Нападающий отличился 29 октября в матче с "Нью-Джерси"

Нападающий "Колорадо" Захар Бардаков © Maddie Meyer/ Getty Images

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков спокойно отнесся к первому голу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Первый гол в НХЛ Бардаков забил 29 октября в ворота "Нью-Джерси" (8:4). Этот матч стал для россиянина шестым в дебютном сезоне в лиге.

"Абсолютно, - ответил Бардаков на вопрос, спокойно ли он отнесся к первой шайбе в НХЛ. - Кажется, у меня дома только первая шайба из Всероссийской хоккейной лиги осталась, остальные потерялись. Говорят, тут сделают рамку - ну пусть, мне все равно".

Бардакову 24 года. Он был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена "Нью-Джерси" отдал права на Бардакова "Колорадо", с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный "Витязь".