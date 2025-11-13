Гуменник не стал брать академотпуск из-за подготовки к Олимпиаде

Фигурист учится на последнем курсе в Национальном исследовательском университете ИТМО

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Победитель финала российской серии Гран-при Петр Гуменник не стал брать академический отпуск в университете из-за подготовки к Олимпиаде в Италии. Об этом он рассказал олимпийскому чемпиону Максиму Транькову в подкасте Первого канала "Произвольная программа".

Гуменник учится на последнем курсе в Национальном исследовательском университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

"Я думал взять академ, но Тамара Николаевна (Москвина - прим. ТАСС) сказала, что это будет неправильно. Потому что, ну и так из-за того, что такая большая ответственность, я очень сильно сконцентрирован именно на тренировках, на Олимпиаде. И это не очень хорошо, - рассказал Гуменник. - Важно, чтобы было какое-то пространство для отвлечения, чтобы я мог какое-то время себе в день выделять на то, чтобы не задумываться о фигурном катании, заниматься чем-то другим. И этот совет Тамары Николаевны был очень полезным. Так что я продолжаю в этом году учиться".

"Это выпускной год, но, конечно, все-таки основной упор делаю на тренировки. Учусь так, чтобы это ни в коем случае мне не помешало. Экзамены еще не начались, поэтому готовлюсь, - сообщил фигурист. - Мне кажется, не буду сильно переживать (из-за сессии - прим. ТАСС), по сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно. Но есть несколько способов это обойти, постараться получить какие-то "автоматы" до сессии, потом можно будет на допсессии что-то досдать. В крайнем случае, я думаю, что если уж совсем у меня что-то не получится, я могу просто восстановиться на следующий год. Поэтому не парюсь по этому поводу".