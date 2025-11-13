Три российских шахматиста вышли в пятый раунд Кубка мира

Алексей Гребнев сыграет с Андреем Есипенко, Даниил Дубов - c американцем Сэмом Шенклендом

Редакция сайта ТАСС

Даниил Дубов © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Даниил Дубов пробились в пятый раунд Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

В четвертом круге Гребнев победил француза Максима Вашье-Лаграва, Есипенко - немца Винсента Каймера, Дубов - представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Все противостояния завершились на тай-брейке.

В пятом круге Есипенко и Гребнев сыграют между собой, соперником Дубова станет американец Сэм Шенкленд. Партии пройдут 14 и 15 ноября, тай-брейк в случае необходимости состоится 16 ноября.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнования.