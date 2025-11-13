Кафанов объяснил пропущенный гол Сафоновым в матче с перуанцами

Встреча между сборными России и Перу завершилась со счетом 1:1

Матвей Сафонов © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов пропустил мяч в товарищеском матче между сборными России и Перу из-за того, что не смог оттолкнуться от газона. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

В среду сборная России на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу (1:1). На 82-й минуте игры Сафонов пропустил мяч от нападающего перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

"Если посмотрите на момент с голом, то увидите - Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации. Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили? Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором - другие ребята", - сказал Кафанов.

15 ноября сборная России в Сочи сыграет с командой Чили. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что Сафонов уедет в расположение клуба после матча россиян с перуанцами.