Хоккеист Морозов вернулся в расположение "Спартака"

Дисквалификация форварда закончилась 14 октября

Нападающий "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отбывший дисквалификацию за употребление кокаина нападающий Иван Морозов вернулся в расположение московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"С сегодняшнего дня Иван Морозов находится в расположении "Спартака" и готовится вместе с командой к предстоящим играм", - говорится в заявлении пресс-службы.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства, в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. Контракт игрока с клубом был приостановлен. Позднее Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября.

Морозову 25 лет, он стал игроком "Спартака" в 2023 году. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за петербургский СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх КХЛ текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.

"Спартак" после 25 матчей набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 14 ноября красно-белые примут череповецкую "Северсталь".