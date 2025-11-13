Гусев не вошел в состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала

Также в составе нет ни одного хоккеиста СКА

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Динамо" Никита Гусев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Гусев не вошел в окончательный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала по хоккею. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Ранее Гусев попал в расширенный состав на турнир.

В окончательный состав вошли вратари Даниил Исаев ("Локомотив"), Илья Набоков ("Металлург"), Владислав Подъяпольский ("Динамо"), Владимир Галкин ("Автомобилист"), Илья Самсонов ("Сочи"); защитники: Александр Елесин ("Локомотив"), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба - "Трактор"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба - "Авангард"), Даниил Пыленков ("Динамо"), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба - "Автомобилист"), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов ("Спартак"); нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все - "Локомотив"), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба - "Северсталь"), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров ("Металлург"), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все - ЦСКА), Артем Ильенко, Максим Джиошвили (оба - "Динамо"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Сергей Гончарук ("Торпедо"), Павел Порядин ("Спартак").

В состав команды вошли представители 13 клубов КХЛ. В список не попали хоккеисты СКА, который Ротенберг тренировал до конца прошлого сезона.

Кубок Первого канала пройдет 11-14 декабря в Новосибирске, в нем сыграют команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 11 декабря пройдет турнир по хоккею 3х3, 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.