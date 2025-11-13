Фигурист Федотов считает золото важнее чистых прокатов на Гран-при

Спортсмен стал первым на этапе юниорского Гран-при России в Москве, набрав 258,89 балла

Редакция сайта ТАСС

Арсений Федотов © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фигурист Арсений Федотов назвала золото этапа юниорского Гран-при России в Москве важнее двух чистых прокатов. Об этом он рассказал журналистам.

Федотов стал первым, набрав 258,89 балла.

"Ощущения хорошие, то, что я задумывал, сделал. Что важнее - медаль или два чистых проката? Наверное, золото поважнее, но два чистых проката приятно, потому что можно дальше вставлять еще какие-то новые элементы", - сказал Федотов.

Фигуристы, выступавшие на турнире, поддерживали Федотова во время проката. "У нас в сборной очень хорошие ребята, мы со всеми в хороших отношениях. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги. Ощущаю ли неформальным лидером? Я не чувствую этого", - добавил он.