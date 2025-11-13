Французскую биатлонистку Ришар застали за порчей чужой винтовки

Она пыталась изменить настройки в винтовке коллеги по сборной Осеан Мишлон

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Французская биатлонистка Жанна Ришар умышленно изменила настройки в винтовке коллеги по сборной Осеан Мишлон в конце сезона-2024/25. Об этом сообщает издание Dicodusport.

Отмечается, что инцидент произошел перед одной из гонок в конце прошлого сезона. За манипуляциями Ришар с оружием спортсменку застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Ришар отрицала свою вину, но по этой причине пропустила начало летней подготовки к сезону со сборной Франции. Конфликт уладили внутри команды.

Ришар 23 года, она является победительницей этапов Кубка мира.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.