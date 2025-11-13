Президент "Барселоны" заявил, что Месси заслуживает памятника на "Камп Ноу"

Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год

Редакция сайта ТАСС

Лионель Месси © Carmen Mandato/ Getty Images

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Аргентинский футболист Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном домашнем стадионе испанской "Барселоны" "Камп Ноу". Об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

В настоящее время Месси выступает за американский клуб "Интер Майами".

"Месси заслуживает памятника на новом стадионе. Мы подготовим проект, поговорим с семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к работе", - сказал Лапорта.

Месси 38 лет, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем "Финалиссимы" (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем "Золотого мяча". В июне 2023 года Месси перешел "Интер Майами", после ухода из "Барселоны" также защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен".