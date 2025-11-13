Бывшего главу RFEF закидали яйцами во время презентации его книги

Бросавший яйца человек был задержан охранниками

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, попавшего в скандал после поцелуя с футболисткой сборной Дженнифер Эрмосо, забросали яйцами во время презентации его книги под названием "Убить Рубиалеса". Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Мероприятие проходило в четверг в Мадриде. Бросавший яйца человек выкрикивал слово "негодяй". Рубиалес увернулся от продуктов питания, после чего нарушитель был задержан охранниками.

25 июня суд подтвердил, что Рубиалес должен выплачивать по €20 в день на протяжении 18 месяцев. В феврале его приговорили к штрафу в размере €10,8 тыс. При этом прокуратура настаивала на 2,5 года тюрьмы. Затем она обжаловала решение суда.

20 августа 2023 года сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября 2023 года Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента RFEF.