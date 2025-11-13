Теннисист Алькарас закончит 2025 год первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер даже в случае выигрыша всех оставшихся матчей на Итоговом турнире ATP не сможет обойти испанца

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас завершит 2025 год на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира ATP Алькарас со счетом 6:4, 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Испанец одержал третью победу и вышел в полуфинал соревнований. По итогам турнира он наберет минимум 11 650 очков. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в случае выигрыша всех оставшихся матчей наберет 11 500 очков.

В полуфинале Итогового турнира ATP Алькарас сыграет с победителем встречи между представителем Германии Александром Зверевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Алькарасу 22 года. На счету испанца 24 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025).

Итоговый турнир ATP завершится 16 ноября. В соревновании принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с соревнований, его место занял Музетти. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.