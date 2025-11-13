Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу после победы над украинцами

Встреча завершилась со счетом 4:0

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 4:0 обыграла команду Украины в домашнем матче пятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнования.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (55-я и 83-я минуты), Майкл Олисе (76) и Уго Экитике (88).

За тур до окончания отборочного турнира сборная Франции набрала 13 очков и занимает 1-е место в группе D. На второй строчке располагается сборная Исландии (7 очков), далее идут команды Украины (7) и Азербайджана (1). В последнем туре 16 ноября сборная Франции на выезде сыграет с командой Азербайджана, украинцы встретятся с исландцами. Для попадания в стыковые матчи команде Исландии достаточно не проиграть.

Сборная Франции стала 29-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии и Саудовской Аравии, Сенегала и Кот-д'Ивуара.

Сборная Франции дважды выигрывала чемпионат мира (1998, 2018), становилась серебряным (2006, 2022) и бронзовым (1958, 1986) призером соревнований.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.