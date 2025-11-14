"Вашингтон" проиграл "Флориде" в НХЛ. Овечкин не набрал очков

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Флориды"

Редакция сайта ТАСС

© Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (9-я минута), Коул Швиндт (24), Сэм Райнхарт (35, 45), Сет Джонс (50), Эету Луостаринен (59). У "Вашингтона" отличились Брэндон Дюхейм (9), Джастин Сурдиф (41), Расмус Сандин (53).

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В текущем сезоне у россиянина четыре заброшенные шайбы и восемь голевых передач в 17 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ с 901 шайбой.

Российский голкипер "Флориды" Даниил Тарасов одержал первую победу в сезоне и 20-ю в карьере в НХЛ. Россиянин провел 70-й матч в лиге и пятый в текущем сезоне.

"Флорида" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 19 очков после 17 игр. "Вашингтон" идет на последнем, восьмом месте Столичного дивизиона с 17 очками после 17 встреч.

В следующем матче "Флорида" дома сыграет с "Тампой" в ночь на 16 ноября по московскому времени, "Вашингтон" в этот же день примет "Нью-Джерси".