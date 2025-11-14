Хоккеист "Коламбуса" Марченко продлил результативную серию до 10 матчей

Форвард сделал голевую передачу в матче с "Эдмонтоном"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Эдмонтона" Джек Рословик и форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко © AP Photo/ Sue Ogrocki

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до десяти матчей, отметившись результативной передачей в домашней игре против "Эдмонтона".

Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 5:4. В активе Марченко три шайбы и девять результативных передач в десяти последних матчах. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 19 очками (8 голов + 11 передач).

В составе "Эдмонтона" заброшенной шайбой отметился Василий Подколзин, российский нападающий в текущем сезоне забросил три шайбы и отдал пять голевых передач в 19 играх.

"Коламбус" занимает шестое место в Столичном дивизионе с 19 очками после 17 матчей, "Эдмонтон" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 20 очками после 19 встреч.

В следующем матче "Коламбус" примет "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 16 ноября по московскому времени, "Эдмонтон" в этот же день на выезде встретится с "Каролиной".