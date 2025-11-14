Овечкин и Маршанд обменялись игровыми формами после матча НХЛ

Канадский форвард "Флориды" в матче против "Вашингтона" набрал 1000-е очко в НХЛ

Нападающие "Флориды" Эван Родригес и Брэд Маршанд © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин обменялся игровой формой с канадским нападающим "Флориды" Брэдом Маршандом после матча регулярного чемпионата лиги. Об этом сообщает пресс-служба "Флориды".

"Легендарно", - подписала фотографию пресс-служба "Флориды".

В ночь на пятницу "Флорида" дома со счетом 6:3 победила "Вашингтон". Маршанд отдал две голевые передачи и достиг отметки в 1 000 очков (435 голов + 565 голевых передач) в НХЛ. Овечкин является лидером НХЛ по числу очков среди россиян, на его счету 901 шайба (рекорд лиги) и 734 голевые передачи. Также на фотографии рядом с Овечкиным стоит голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, оставшийся на замене в матче против "Вашингтона".