Российские каратисты вылетят в Египет на ЧМ 16 ноября

Отечественные спортсмены выступят на турнире под флагом Всемирной федерации карате

Эрнест Шарафутдинов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские каратисты отправятся в Каир, где пройдет чемпионат мира, 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации карате России.

"От нас на чемпионат мира квалифицировалось шесть спортсменов, - рассказал собеседник ТАСС. - Это Анна Чернышева (весовая категория до 55 кг), Ахмед Ахмедов (до 60 кг), Юрик Оганнисян (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг) и Макар Головин (свыше 84 кг). Согласно имевшимся договоренностям, россияне выступят на чемпионате мира под флагом Всемирной федерации карате (WKF). Команда вылетит 16 ноября и после прилета будет тренироваться с египетскими каратистами".

"Со спортсменами в Каир отправятся главный тренер сборной Ислам Эльдарушев, тренеры Николай Балабанов, Александр Юдин и Ихтибар Ахмедов", - добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по карате пройдет в Каире с 26 по 30 ноября. Предыдущее мировое первенство проходило в 2023 году в Венгрии, тогда российские спортсмены участвовали в нем под нейтральным флагом. Обладателем единственной награды среди россиян стал Шарафутдинов, выигравший бронзу.