Акинфеев не расстроится, если про него не снимут художественный фильм

Голкипер ЦСКА отметил, что не стремится к этому

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы и шестикратный чемпион России вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не будет расстраиваться, если про не снимут кино. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я к этому не стремлюсь по той простой причине, что ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, не задумывался об этом в жизни никогда, - сказал он. - Все это происходит спонтанно и всему свое время. Я особо не расстроюсь, в грудь себя бить не буду".

Наиболее успешными считаются отечественные киноленты про хоккеиста Валерия Харламова ("Легенда №17"), сборную СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года ("Движение вверх"), 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова ("Чемпион мира").