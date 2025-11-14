Вратарь "Айлендерс" Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей клуба

В активе россиянина 131 победа

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Вегас" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэтью Барзал (58), Жан-Габриэль Пажо (64). У "Вегаса" отличились Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49), Райлли Смит (51).

Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29 бросков. Он одержал 131-ю победу и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба, обойдя американца Рика Дипьетро. Лидером по числу побед в истории "Айлендерс" является четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе нью-йоркского клуба канадец Билли Смит (304). Второе место занимает американец Гленн Реш (157). Нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрали его одноклубник защитник Александр Романов, а также выступающие за "Вегас" нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

"Айлендерс" занимают четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 20 очков в 17 матчах. "Вегас" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 19 очками после 16 встреч. В следующем матче "Айлендерс" на выезде сыграют с "Ютой" в ночь на 15 ноября по московскому времени, "Вегас" днем позднее в гостях встретится с "Сент-Луисом".

В других матчах игрового дня "Детройт" дома со счетом 6:3 победил "Анахайм", "Даллас" на выезде со счетом 7:0 разгромил "Монреаль", защитник гостей Илья Любушкин отметился голевой передачей. "Лос-Анджелес" в гостях победил "Торонто" (4:3 ОТ), "Колорадо" на своем льду победил "Баффало" (6:3), "Сиэтл" дома был сильнее "Виннипега" (5:3).

"Оттава" одержала домашнюю победу над "Бостоном" (5:3), по одной голевой передаче сделали защитник Артем Зуб ("Оттава") и нападающий Марат Хуснутдинов ("Бостон"). "Сан-Хосе" на выезде проиграл "Калгари" (0:2), голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 34 броска.