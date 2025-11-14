В Москве состоится заседание антидопингового клуба стран БРИКС

Мероприятие пройдет в рамках пройдет Международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступает за создание Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга, членами которого будут национальные антидопинговые организации стран - участниц и партнеров БРИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"С 18 по 19 ноября в Москве пройдет XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта, - рассказала собеседница ТАСС. - Один из главных инициаторов и соорганизаторов мероприятия - Российское антидопинговое агентство, которое определило ключевое содержание антидопинговой повестки и обеспечило высокий уровень международного участия".

"В рамках круглого стола Международного антидопингового клуба стран - участниц и партнеров БРИКС "Защита целостности спорта", в котором примут участие руководители антидопинговых организаций Бразилии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Южно-Африканской Республики и руководство Пан-Американской региональной антидопинговой организации, состоится торжественное подписание меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга. Это будет исторический шаг к формированию устойчивой многосторонней площадки для регулярного обмена опытом и выработки согласованных подходов", - добавили в пресс-службе.

Конференция пройдет в кампусе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", ее участниками станут более 500 экспертов из различных областей спортивной сферы: федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере спорта, общероссийских спортивных федераций, национальных антидопинговых организаций, спортивных юристов, менеджеров, спортсменов и студентов профильных вузов.

"По приглашению РУСАДА в Москве соберутся коллеги из национальных антидопинговых организаций Бразилии, Катара, Кубы, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, ЮАР, а также руководство Пан-Американской Региональной антидопинговой организации. Для нас это не просто возможность обмена опытом с коллегами из дружественных стран, но и подтверждение готовности строить конструктивный, равноправный диалог вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Международное взаимодействие - не опция, а необходимое условие устойчивости антидопинговой системы и в целом доверия к спорту. И мы видим в нем реальные перспективы для восстановления и развития отношений в рамках общей международной спортивной повестки", - подчеркнула генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.