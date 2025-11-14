Карпин рассказал, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную

О завершении карьеры в национальной команде также никто не объявлял

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ни один футболист не отказывался от выступления за национальную сборную в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России. И о нежелании приезжать тоже", - сказал Карпин.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. После отстранения Карпин решил наигрывать молодых игроков в сборной России, почти не вызывая футболистов старше 30 лет.