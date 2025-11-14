РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 9 728 проб
Редакция сайта ТАСС
06:43
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2025 года взяло у спортсменов 9 728 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
"В октябре отобрано 920 проб, всего за 10 месяцев - 9 728 проб", - рассказала представитель РУСАДА.
Как ранее сообщал ТАСС, Российское антидопинговое агентство во второй месяц осени выявило 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.