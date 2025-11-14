Суд по делу Аршавина и Барановской пройдет в закрытом режиме

Бывший футболист просит сократить размер алиментов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение иска бывшего футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской по поводу размера алиментов пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили перед заседанием суда.

Иск к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде. Обе стороны перед началом заседания ходатайствовали о проведении судебного процесса в закрытом режиме.

Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год.