Колосков: сборной Украины не стоит недооценивать исландцев

Для попадания на турнир украинской команде необходимо обыграть сборную Исландии 16 ноября в отборочном цикле, а затем выиграть раунд плей-офф

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Украины является фаворитом в матче против команды Исландии, который может стать решающим для украинских футболистов в борьбе за путевку на чемпионат мира, но расслабляться им не стоит. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В четверг сборная Украины разгромно проиграла команде Франции (0:4) в гостях, потеряв шансы на прямой выход в финальную часть мирового первенства. Для попадания на турнир украинской команде необходимо обыграть сборную Исландии 16 ноября в отборочном цикле, а затем выиграть раунд плей-офф, в котором разыгрываются последние путевки на турнир.

"С Исландией шутки плохи, - подчеркнул Колосков. - Но я считаю, что по уровню мастерства, классу команды, опыту, тому, что некоторые футболисты играют в ведущих зарубежных клубах, конечно, украинцы фавориты. Для меня Украина - это безоговорочный фаворит, практически нет сомнений, что они выиграют".

Сборные России и Исландии встречались между собой 6 раз, россияне одержали четыре победы, исландской команде удалось одержать одну победу в 1998 году (1:0), а в 1993 году встреча завершилась вничью (1:1).

"Хорошая работоспособность, без устали носились по полю, но и выучка тактическая была неплохая, - рассказал Колосков о тех играх. - Грамотно оборонялись, порой числом, а не умением, но вместе с тем преодолеть эту оборону было непросто. Главное - это постоянные единоборства, постоянное давление на наших футболистов во время приема мяча. Колючая, непростая команда. Но надо сказать и о роли наших тренеров, которые туда первые поехали. Юра Седов из "Спартака" работал долгие годы, он - один из родоначальников исландской школы футбола".