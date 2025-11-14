Аршавин рассказал об амбициях стать руководителем "Зенита"

Сейчас бывший футболист команды занимается клубном академией

Андрей Аршавин © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Заместитель генерального директора петербургского футбольного клуба "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин в будущем хочет стать руководителем сине-бело-голубых. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

Аршавин стал заместителем генерального директора петербургского клуба 15 января 2022 года.

"Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем "Зенита", - сказал Аршавин.

Аршавину 44 года, он играл за "Зенит" с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Также Аршавин выступал за английский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и краснодарскую "Кубань".