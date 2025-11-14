Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Сибирь"

Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Вячеслав Буцаев отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков.

"Сибирь" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 25 игр, серия поражений команды насчитывает 11 матчей.

Буцаеву 55 лет, он возглавил "Сибирь" 3 октября, сменив Вадима Епанчинцева, который также был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Ранее в КХЛ Буцаев возглавлял "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик", подмосковный "Витязь" и казахстанский "Барыс". В период игровой карьеры Буцаев выступал за московский ЦСКА, ярославский "Локомотив", череповецкую "Северсталь", тольяттинскую "Ладу", а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", "Сан-Хосе", "Анахайм", "Оттава". В составе Объединенной команды он стал победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле, вместе со сборной России он выиграл чемпионат мира 1993 года.

Отставка Буцаева стала четвертой в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее пост главного тренера тольяттинской "Лады" покинул Борис Миронов, на эту должность был назначен Павел Десятков. В "Сочи" Владимира Крикунова сменил Дмитрий Михайлов. Буцаев сменил Епанчинцева в "Сибири".