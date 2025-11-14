Аршавин рассказал, что не встречался с негативным отношением за рубежом

Бывший футболист рассказал, что ему без особых проблем дали британскую визу на пять лет

Андрей Аршавин © Владимир Смирнов/ ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Заместитель генерального директора петербургского футбольного клуба "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин не сталкивался с негативом в зарубежных поездках из-за национальности. Об этом бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России рассказал "Спорт-Экспрессу".

"В этом году много путешествую, и это удивительно, сейчас трудно куда-то уехать. С визой не помогают, я шенгенскую открыл еще до 2022 года, мне дали на пять лет, а уже потом, когда подался на британскую визу, началась СВО, и я уже, честно, думал, что визу мне не дадут, - сказал Аршавин. - Но через два месяца пятилетнюю поставили. Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев - никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно - профессионал ты или нет".

Аршавин назвал поездку, в которой он стал свидетелем установления российским нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге, лучшей. "Безусловно, лучшая поездка к Александру. Его рекорд - это грандиозное событие. До этого я давно не был в Америке, а в этот раз поездил. И это путешествие было самым запоминающимся", - добавил он.