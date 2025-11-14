Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря

Иск к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде

Андрей Аршавин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отложил рассмотрение иска бывшего футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской по поводу размера алиментов. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание суда прошло в пятницу за закрытыми дверьми. Рассмотрение дела перенесено на 24 декабря 2025 года.

Иск к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде. Обе стороны перед началом заседания ходатайствовали о проведении судебного процесса в закрытом режиме.

Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год.