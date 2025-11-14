Морозов впервые после отбытия дисквалификации попал в заявку на игру КХЛ

Также в заявку "Спартака" вошел нападающий Павел Порядин, не участвовавший в матчах КХЛ с 21 октября

Форвард "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий Иван Морозов попал в заявку московского "Спартака" на матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч пройдет в пятницу на арене "Мегаспорт" в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Морозов впервые после отбытия дисквалификации попал в заявку красно-белых на игру КХЛ. 13 ноября пресс-служба "Спартака" сообщила, что форвард вернулся в расположение команды.

Также в заявку "Спартака" вошел нападающий Павел Порядин, который с 21 октября не принимал участия в матчах КХЛ.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. Контракт игрока с клубом был приостановлен. Позднее Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября.

Морозову 25 лет, он стал игроком "Спартака" в 2023 году. Ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх КХЛ текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.

Последним матчем Морозова в КХЛ была игра 14 сентября с нижегородским "Торпедо" (3:4 в овертайме), в которой он забил гол и отдал передачу.