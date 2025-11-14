Алексей Миранчук пропустил тренировку сборной России перед игрой с чилийцами

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук © Михаил Синицын/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук пропустил тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Чили. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в занятии принимают участие 25 футболистов. Помимо Миранчука, отсутствует защитник московского "Динамо" Максим Осипенко.

Матч пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск.