Футболисты "Сочи" разгромили сборную Перу в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:1

Полузащитник "Сочи" Максим Мухин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 5:1 обыграл сборную Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на тренировочной базе российского клуба.

Забитыми мячами в составе "Сочи" отметились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, еще один гол перуанец Фабио Грубер забил в свои ворота. У сборной Перу отличился Франческо Андреалли. Футболисты играли три тайма по 25 минут.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. "Сочи" после первого круга Мир - Российской премьер-лиги набрал 8 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.