Тюкавин оценил качество газона стадиона "Фишт" перед матчем с командой Чили

Матч между сборными России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной России Константин Тюкавин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Качество газона на стадионе "Фишт" неплохое, футболисты сборной России не должны жаловаться на него перед матчем с командой Чили. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин.

Матч пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск.

"Рад вернуться в сборную, тяжелая травма была, но все прошло, осталось позади. Газон получше, чем в Питере. Странно, что такой газон был в Питере. Не нужно жаловаться на газон. Буду рад, если дадут повязку, но маловероятно. Чили - серьезный соперник, будет непросто, интересно", - сказал Тюкавин.

Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. Сборная России во второй раз сыграет с командой Чили. 9 июня 2017 года встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.