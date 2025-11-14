Хоккеист "Спартака" Морозов забил первый гол после отбытия дисквалификации

Он отличился в матче против "Северстали"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов забросил первую шайбу после после отбытия дисквалификации за употребление кокаина. Он отличился в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой "Северсталью".

Матч проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. Контракт игрока с клубом был приостановлен. Позднее Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября.

Морозову 25 лет, он стал игроком "Спартака" в 2023 году. Ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В текущем сезоне нападающий проводит пятый матч. Он забросил вторую шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.