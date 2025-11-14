Карпин объяснил отсутствие Миранчука на тренировке сборной России

Тренировку сборной России перед матчем с командой Чили пропустили Алексей Миранчук и Максим Осипенко

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитнику "Атланты" Алексею Миранчуку предоставили отдых, он, скорее всего, в ближайшее время покинет расположение сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В пятницу Миранчук пропустил тренировку сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили. Также на занятии отсутствовал защитник московского "Динамо" Максим Осипенко.

"Ничего не случилось, на завтра не планируются. Сыграли по 90 минут в матче. Думаю, что они не останутся в расположении, не знали состояние других футболистов. Все живы-здоровы, смысла тренироваться и играть не было", - сказал Карпин.

Матч сборных России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск.