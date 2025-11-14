"Северсталь" обыграла "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

Нападающий "Северстали" Давид Думбадзе © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 одержала победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 6 793 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иоаннис Калдис (14-я минута), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42). У проигравших отличились Иван Морозов (8), Адам Ружичка (18) и Данил Пивчулин (48).

Нападающий "Спартака" Морозов забросил первую шайбу после после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.

"Северсталь" располагается на четвертой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 34 очка после 26 встреч. "Спартак" занимает шестое место на Западе, на счету команды 29 очков в 26 играх.

В следующем матче "Северсталь" 16 ноября примет московский ЦСКА. "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо" 18 ноября.