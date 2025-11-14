Жамнов остался доволен игрой Морозова в матче КХЛ с "Северсталью"

Форвард "Спартака" провел первый матч после отбытия дисквалификации

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Форвард Иван Морозов в первом после отбытия дисквалификации матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги очень помог "Спартаку". Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В домашней встрече против череповецкой "Северстали" (3:4) Морозов забросил первую шайбу после отбытия дисквалификации за употребление кокаина. Он не играл в официальных матчах с 14 сентября.

"В целом, он молодец. Первые игры на эмоциях. У нас и Павел Порядин вернулся. Эти ребята - большая нам помощь", - сказал Жамнов.

Главный тренер столичной команды пропустил часть второго и весь третий период предыдущего матча с "Локомотивом" (3:6) из-за небольшой болезни. "Раз я здесь, значит, мне получше. Через такие игры тоже надо проходить. Ребята старались, игра складывается все 60 минут. Поэтому есть над чем задуматься", - отметил Жамнов.

Жамнов сообщил, когда может вернуться в состав Герман Рубцов. "Как только будет разрешение доктора. Пока его у меня нет. Восстановление Рубцова может занять еще день-два, неделю", - поделился он.

Главный тренер "Спартака" ответил на вопрос, обсуждался ли в клубе вопрос приглашения выступавшего в ряде клубов Национальной хоккейной лиги Александра Георгиева, права на которого принадлежат красно-белым. "Обсуждение игроков - это наша внутренняя кухня. Выносить его мы глобально не собираемся - будем продолжать общаться внутри клуба. Я бы ответил так, что вратарь вратарем, но играют еще пять человек на льду. И многое зависит от каждого из них. Это командный вид спорта, а не индивидуальный", - заключил Жамнов.