Малкин вышел на 40-е место среди лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ

Россиянин отличился в матче с "Нэшвиллом"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Bruce Bennett/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в число 40 лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин отличился в вынесенном матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом". Игра проходит в Стокгольме. На данный момент гол Малкина остается единственным в матче.

На счету россиянина стало 518 голов в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с канадцем Дэйлом Хаверчуком, который ранее единолично занимал 40-е место в списке снайперов. Среди россиян Малкин занимает 2-е место по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, уступая только рекордсмену лиги Александру Овечкину (901 гол).

Малкину 39 лет, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.