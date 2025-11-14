Сборная России по футболу завершит год матчем с командой Чили

Матч пройдет в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи



СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в субботу проведут домашний матч с командой Чили. Эта игра станет заключительной для российской команды в 2025 году.

Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск. Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), на игру было реализовано более 30 тыс. билетов. Арена вмещает 39,5 тыс. болельщиков. "Фишт" примет матч сборной России впервые с чемпионата мира 2018 года, 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале мирового первенства (1:1, 1:1, 3:4 - по пенальти).

Игре будет предшествовать насыщенная программа для болельщиков. Гимн России исполнит бывший участник группы "Дискотека Авария" Николай Тимофеев, номер открытия представит коллектив "Казаки делают хиты", группа "Блестящие" исполнит свои хиты на площади перед ареной, а после финального свистка выступит группа "Чили". Помимо этого, состоится фестиваль с участием бывших футболистов сборной России Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Маринато Гилерме и Романа Павлюченко.

Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. Этот матч станет для сборной России вторым в ноябре. Ранее в Санкт-Петербурге российские футболисты сыграли вничью с командой Перу со счетом 1:1.

"Сборная Чили - организованная команда"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что газон на "Фиште" будет лучшим за все время. Ранее он раскритиковал состояние поля "Газпром-Арены". "Здесь газон лучший за все время в Сочи. Удивления не вызвал, но, слава богу, газон, по словам ребят, держит, не плывет, хотя вчера дождь был, завтра будет идеальным", - сказал Карпин.

"Хотелось бы веселой игры, счета 4:0. Но реальность другая - победой будем довольны. Сборная Чили - более понятная организованная команда, про команду Перу мы говорили по одной игре с чилийцами под руководством нового тренера. Чилийцы три последних матча меняли схему. Какую схему выберут на наш матч, мы не знаем. Но выглядит более проработанной командой, с этим тренером работают дольше, чем сборная Перу. Мастеровитые, добротные футболисты", - добавил Карпин.

В пятницу на тренировке сборной России отсутствовали полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук и защитник московского "Динамо" Максим Осипенко. Карпин сообщил, что обоим футболистам дали отдохнуть, так как они провели 90 минут в матче с командой Перу. Также он отметил, что игроки, скорее всего, покинут расположение национальной команды.

Капитан сборной России выйдет в специальной повязке. Как сообщили на пресс-конференции, она будет посвящена зимней Олимпиаде в Сочи, которая прошла в 2014 году.

На этом сборе второй матч может провести нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Он вернулся в национальную команду после разрыва крестообразной связки колена. "Рад вернуться в сборную, тяжелая травма была, но все прошло, осталось позади. Газон получше, чем в Питере, - сказал он журналистам. - Странно, что такой газон был в Питере. Не нужно жаловаться на газон. Буду рад, если дадут повязку, но маловероятно. Чили - серьезный соперник, будет непросто, интересно".

Боевой настрой чилийцев

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова отметил, что его команда настроена доминировать в матче с россиянами. "Мы изучали сборную России, никого выделять не буду, - сказал Кордова. - Понятно, что это хорошая команда. У сборной России сейчас много товарищеских матчей, неофициальных. Но это важный матч для нас, с хорошим соперником. Мы смотрим на всю команду, весь состав, видим, что состав чередуется. Погода, в принципе, ничем не отличается, все в порядке. Мы посмотрели матч россиян с Перу. Очень агрессивная команда, высокий прессинг. Видели игровые модели. Во втором тайме немного подсели. Мы все учитываем, изучаем".

Полузащитник сборной Чили Висенте Писарро отметил, что погодные условия в Сочи для команды подходят. "Для нас важный матч, нам важно вести свою игру, показать себя с хорошим соперником с лучшей стороны, - сказал Писарро. - Будет большой матч. Мы понимаем, что у сборной есть четкий игровой стиль. Наша задача - показать себя. По погоде нет замечаний, мы нормально себя чувствуем здесь".

Сборная России во второй раз сыграет с командой Чили. 9 июня 2017 года встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Также сборная СССР провела шесть матчей с чилийцами, в активе советской команды четыре победы, одна встреча завершилась вничью, один раз выиграла сборная Чили.

Сборная России подходит к игре с серией из 22 матчей без поражений. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.