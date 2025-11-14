"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу" в матче НХЛ в Стокгольме. Малкин забил гол

Для Евгения Малкина этот гол стал четвертым в текущем сезоне

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Matt Slocum

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. "Питтсбург" со счетом 1:2 в овертайме проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). У "Питтсбурга" отличился Евгений Малкин (34).

В 18 матчах текущего сезона Малкин забросил 4 шайбы и сделал 18 результативных передач. 16 ноября "Питтсбург" и "Нэшвилл" проведут второй матч в Стокгольме.

"Питтсбург" после 18 матчей набрал 22 очка и занимает 3-е место в таблице Столичного дивизиона НХЛ. "Нэшвилл" прервал серию из пяти поражений. Команда в 19 играх набрала 16 очков и располагается на 7-й строчке в Центральном дивизионе.