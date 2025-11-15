One: израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет за избиение соперника

Конфликт якобы спровоцировал пострадавший спортсмен, сообщил портал

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Израиля дисквалифицировала 17-летнего футболиста клуба "Йермиягу Холон" на 99 лет за избиения соперника. Об этом в четверг сообщил израильский портал One со ссылкой на пресс-службу клуба.

По ее информации, в сети было распространено видео нападения игрока на соперника в раздевалке. Впоследствии клуб объявил об исключении футболиста из состава команды.

Как утверждает портал, конфликт якобы спровоцировал пострадавший футболист. Дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля отстранил игрока, чье имя не разглашается, от игры в футбол до ноября 2124 года.

Помимо дисквалификации, футболисту также был выписан штраф в размере 2,5 тыс. шекелей (около 63 тыс. рублей), подчеркивает портал.