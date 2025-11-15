Международный эксперт WADA продолжит работу в новом составе набсовета РУСАДА

Им является литовец Мариус Девижис

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) литовец Мариус Девижис продолжит работу в новом составе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

10 ноября завершился прием заявок от кандидатов на четыре места в наблюдательном совете РУСАДА.

"Решение о том, кто войдет в наблюдательный совет, примут члены агентства, - рассказала Логинова. - Но до проведения собрания я должна проинформировать WADA о кандидатурах, предварительно убедившись в их соответствии установленным критериям и отсутствии конфликта интересов. На данный момент информации о кандидатах нет. Могу сказать точно, что полномочия международного эксперта, назначенного WADA, не истекли, и он продолжит свою работу".

Членами РУСАДА являются общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" и Международный центр охраны здоровья.